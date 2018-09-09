Тарасенко лидирует на выборах в Приморье с 61,52% голосов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко уверенно лидирует на выборах губернатора края после обработки 8,84% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в Центризбиркоме РФ.
Явка на выборах главы Приморья на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 26,57% — свои голоса отдали 389 тысяч 110 человек.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходили досрочные выборы главы края, избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск).
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