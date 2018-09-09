Тарасенко лидирует на выборах в Приморье с 61,52% голосов

Единый день голосования в 2018 году (152)

Члены участковой избирательной комиссии вскрывают избирательную урну перед подсчетом голосов в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке. 9 сентября 2018

Члены участковой избирательной комиссии вскрывают избирательную урну перед подсчетом голосов в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко уверенно лидирует на выборах губернатора края после обработки 8,84% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в Центризбиркоме РФ.

Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набирает 61,52% голосов. Депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ — 11,33%, краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 9,74 %, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко — 9,02%, депутат заксобрания региона Алексей Козицкий ("Справедливая Россия") — 4,74%.

Явка на выборах главы Приморья на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 26,57% — свои голоса отдали 389 тысяч 110 человек.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходили досрочные выборы главы края, избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск).

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