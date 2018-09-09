Врио главы Магаданской области Носов лидирует с 76,6% голосов

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Магаданской области Сергей Носов лидирует с 76,6% голосов избирателей на выборах губернатора региона после обработки 1,04 % протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Роман Исаев, представляющий ЛДПР, набирает 6,41%, Валентина Дорошевич от КПРФ — 13,78 % голосов, Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа" — 1,18%.

По данным на 18.00 местного времени (10:00 мск), явка на выборах главы Магаданской области составила 35,55%. В 2013 году на это время явка составила 27,25%.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и подписал указ о назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы региона.

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