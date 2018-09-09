Явка на загородных УИКах в Москве на 12.00 составляет 22,3%

Единый день голосования в 2018 году (152)

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка на дачных избирательных участках по состоянию на 12.00 в Москве на выборах мэра составляет 22,3%, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье.

"Явка на загородных участках — 22,3%", — сказал он.

Ранее Горбунов сообщил, что более 283 тысяч москвичей подали заявления для голосования на выборах мэра по месту нахождения, из них чуть менее половины — на дачных избирательных участках.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

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