В Мосгоризбиркоме предложили раньше открывать участки, где голосуют военные

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил всегда открывать участковые избирательные комиссии (УИК), где голосуют военные, раньше 08.00 для удобства остальных избирателей.

Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Горбунов сообщил, что в комиссию обратилось командование Росгвардии с просьбой перенести начало времени голосования на два часа раньше, на 06.00, на семи избирательных участках столицы. Позднее соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома.

"Я думаю, что это норма хорошая, надо, наверное, подумать, может, я лично думаю, с комиссией еще не советовался, сделать, где приписаны воинские части, пойти по такому принципу и для военных раньше открывать участки, чтобы не создавать помех для избирателей", — сказал Горбунов журналистам в воскресенье.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день избирают глав четырех столиц субъектов РФ – Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

В Москве проходят выборы мэра Москвы. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>