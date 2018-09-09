Полпред Цуканов вручил избранному главе ЯНАО книгу с цитатами Путина

Единый день голосования в 2018 году (152)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил избранному губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову книгу с цитатами главы государства, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Депутаты окружного заксобрания в воскресенье в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Артюхова новым губернатором региона. Поздравляя его с избранием, Цуканов подчеркнул, что на новом руководителе Ямала лежит "колоссальная ответственность" и ряд задач, поставленных президентом РФ.

"Величие нашей страны определяется сильными регионами. Поэтому рассчитываю, что вы вместе со своей командой будете работать на благо жителей округа и на благо жителей нашей великой прекрасной страны – России", — приводят в пресс-службе Артюхова слова Цуканова, добавляя, что полпред вручил губернатору ЯНАО книгу с цитатами Владимира Путина.

Тридцатилетний Артюхов, официально вступив в должность в воскресенье, стал самым молодым руководителем региона в стране.