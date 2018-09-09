Хабаровский губернатор Шпорт лидирует с 53,33% голосов

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует на выборах главы региона после обработки 1,01% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК РФ.

Единоросс Шпорт пока набирает 53,33% голосов. Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ на втором месте с 23,33% голосов. Далее идут депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР — 12,5%, менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 5,83%, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 2,5%.

Явка на 18.00 по местному времени (11.00 мск) на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.

Шпорт возглавляет Хабаровский край с 2009 года, когда его кандидатура была одобрена депутатами, в 2013 году он победил на выборах.

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