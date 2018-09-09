Хабаровский губернатор Шпорт лидирует с 53,33% голосов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует на выборах главы региона после обработки 1,01% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК РФ.
Явка на 18.00 по местному времени (11.00 мск) на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.
Шпорт возглавляет Хабаровский край с 2009 года, когда его кандидатура была одобрена депутатами, в 2013 году он победил на выборах.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>