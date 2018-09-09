Приморье и Хабаровский край завершили голосование на выборах губернаторов

Единый день голосования в 2018 году (152)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Все избирательные участки, которые открывали в воскресенье для голосования на выборах губернаторов Приморья и Хабаровского края, вечером воскресенья завершили работу.

Участки в этих двух регионах закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск). Члены избиркома начали подсчет голосов.

На кресло главы Приморского края претендуют пять кандидатов: депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Явка на выборах главы Приморья на 18.00 местного времени составила 26,57% — свои голоса отдали 389 тысяч 110 человек. Представители краевого избиркома сообщали журналистам, что в течение дня поступило 4 жалобы на нарушения – на подкуп и подвоз избирателей, по данным полиции, две из них не подтвердились, остальные проверяют.

За пост губернатора Хабаровского края также борются пять кандидатов: действующий глава региона Вячеслав Шпорт от "Единой России", депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР, предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" и менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые".

Явка на 18.00 на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек. Жалоб на нарушения, которые бы требовали коллегиального рассмотрения комиссии, на данный момент не поступало, сообщили в избиркоме края.

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