В 2019 году пройдут выборы 14 глав регионов и депутатов 13 Заксобраний

Единый день голосования в 2018 году (152)

Член избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

Член избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Четырнадцать регионов России в 2019 году будут выбирать главу субъекта, также состоятся выборы депутатов в 13 заксобраний РФ, в том числе в Крыму, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"У нас будет 14 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации… У нас 13 субъектов Российской Федерации выбирают депутатов законодательных органов своих", — сказал Булаев на заседании ЦИК, говоря об избирательных кампаниях на следующий год.

Так, выборы заксобраний должны состояться в том числе и в Крыму.

Кроме того, в 2019 году должны пройти выборы депутата Госдумы от Новгородской области.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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