В 2019 году пройдут выборы 14 глав регионов и депутатов 13 Заксобраний

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Четырнадцать регионов России в 2019 году будут выбирать главу субъекта, также состоятся выборы депутатов в 13 заксобраний РФ, в том числе в Крыму, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Так, выборы заксобраний должны состояться в том числе и в Крыму.
Кроме того, в 2019 году должны пройти выборы депутата Госдумы от Новгородской области.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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