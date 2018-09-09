МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Подмосковье на 12.00 составила 12,28%, всего проголосовало более 680 тысяч человек, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Явка на 12.00 в Московской области составила 12,28%. Хочу сказать, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на выборах губернатора тогда явка составляла 10,41%. В абсолютных числах по состоянию на 12.00 проголосовало 681470 человек на всей территории Московской области", — сказала Хаймурзина.

Как следует из данных на цифровом табло в информационном центре Мособлизбиркома, самая высокая явка пока отмечена в Электрогорске — 32,22%, самая низкая в Жуковском — 6,14%.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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