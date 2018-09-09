На выборах главы Воронежской области проголосовали более 15% избирателей

Единый день голосования в 2018 году (153)

ВОРОНЕЖ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Воронежской области составила 15,36% по данным на 12.00 мск, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев от "Единой России", Николай Воронин от КПРФ, Аркадий Минаков от "Родины", Игорь Перевезенцев от "Партии роста", Виталий Климов от "Справедливой России" и Олег Бурцев от ЛДПР.

"По данным на 12.00 (мск), явка по области составила 15,36%, по Воронежу — 6,87%", — сказал собеседник агентства.

Всего на территории региона работают 1739 избирательных участков (454 — в Воронеже), из них 209 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на 207 установлено видеонаблюдение. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Воронежской области составила 1 859 725 человек.

На прошлых губернаторских выборах в Воронежской области на 12.00 мск явка избирателей составила 17,94%. На президентских выборах в марте этого года к этому времени проголосовали 22,48% избирателей.

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