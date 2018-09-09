Жириновский проголосовал на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал в воскресенье на выборах мэра Москвы.

"Проголосовал на выборах мэра Москвы. Выборы — это один из столпов демократии. Если он покосится — рухнет вся конструкция. Поэтому честные выборы — это лучшая прививка от революции", – написал Жириновский в своём Telegram-канале, прикрепив фото, где он опускает бюллетень в урну.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

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