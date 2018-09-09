Мособлизбирком получил сигнал о вбросе бюллетеней в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сигнал о вбросе бюллетеней поступил в Мособлизбирком с участка в Сергиевом Посаде, сейчас рабочая группа отсматривает видеозаписи с участка, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Поступил сигнал в социальных сетях, что, возможно, произведен вброс бюллетеней в урну — в стационарный ящик для голосования. Рабочая группа по разбору таких внештатных ситуаций сейчас внимательно отсматривает видеозаписи и, я думаю, что в течение получаса мы информацию до вас доведем",- сказала Хаймурзина журналистам.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов, комментируя сообщения в сети о вбросе бюллетеней 2342 на участке в Москве, заявил, что информация не соответствует действительности, речь идет о намеренной фальсификации информации.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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