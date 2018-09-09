Число подтвердившихся нарушений на выборах незначительное, заявили в ЦИК

Единый день голосования в 2018 году (123)

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число подтвердивших нарушений на выборах незначительное и составляет менее 5%, в основном они касаются муниципальных выборов, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в воскресенье на заседании комиссии.

"Мы получаем на горячую линию сейчас сообщения, отрабатываем непосредственно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в режиме онлайн… Но подтвердившихся нарушений незначительный процент — менее 5%. Это, я думаю, показатель качества", — сказала Гришина.

Она также отметила, что нарушения, в основном, касаются проведения муниципальных выборов.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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