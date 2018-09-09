Число подтвердившихся нарушений на выборах незначительное, заявили в ЦИК

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число подтвердивших нарушений на выборах незначительное и составляет менее 5%, в основном они касаются муниципальных выборов, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в воскресенье на заседании комиссии.
Она также отметила, что нарушения, в основном, касаются проведения муниципальных выборов.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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