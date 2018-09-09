В ЦИК объяснили высокую явку среди пользователей "мобильного избирателя"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах среди тех, кто написал заявление о голосовании с помощью системы "Мобильный избиратель", всегда выше, чем при обычном голосовании, заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Система "Мобильный избиратель" подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации.

"Явка среди тех, кто написал заявление, выше всегда той явки, которая есть в регионах", — сказал Булаев в воскресенье на заседании комиссии.

Он сообщил, что на этих выборах из 922 тысяч избирателей, которые подали заявление о голосовании на участке не по месту прописки, 504 тысячи воспользовались этой возможностью впервые.

"Ни в 2017, ни в 2018 году такой возможностью не пользовались. Они пришли, больше половины, это новые избиратели, которые на выборах президента такой возможностью не пользовались. Они узнали об этом из той информационной работы, которую ведут регионы, пришли, и теперь, в этом году они сейчас идут на выборы", — пояснил зампредседателя ЦИК.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.