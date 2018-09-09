Памфилова рассказала о числе заявленных на выборах наблюдателей

Единый день голосования в 2018 году (123)

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Присутствие свыше 120 тысяч наблюдателей заявлено на региональных выборах и на довыборах депутатов Госдумы 9 сентября, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Предварительно мы посмотрели списки назначенных наблюдателей… На региональных выборах и на довыборах депутатов Госдумы включилось свыше 120 тысяч наблюдателей. Более всего ожидается наблюдателей на избирательных участках традиционно в Москве, Московской области",- сказала Памфилова на заседании комиссии.

Она добавила, что также много наблюдателей заявили о планах работать в Башкирии, Ростовской, Нижегородской, Кемеровской областях.

"Надеюсь, что все они пришли на избирательные участки, как заявились",- отметила Памфилова.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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