Памфилова рассказала о числе заявленных на выборах наблюдателей

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Присутствие свыше 120 тысяч наблюдателей заявлено на региональных выборах и на довыборах депутатов Госдумы 9 сентября, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Она добавила, что также много наблюдателей заявили о планах работать в Башкирии, Ростовской, Нижегородской, Кемеровской областях.
"Надеюсь, что все они пришли на избирательные участки, как заявились",- отметила Памфилова.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.
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