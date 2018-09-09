Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы

Единый день голосования в 2018 году (123)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в единый день голосования приехал на избирательный участок в московском районе Раменки в средней школе номер 1448 на улице Довженко, чтоб отдать свой голос на выборах мэра Москвы.

Глава правительства, поздоровавшись с присутствующими, оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, Медведев зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования.

Во время голосования премьер-министра доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".