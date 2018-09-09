Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в единый день голосования приехал на избирательный участок в московском районе Раменки в средней школе номер 1448 на улице Довженко, чтоб отдать свой голос на выборах мэра Москвы.
Глава правительства, поздоровавшись с присутствующими, оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, Медведев зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования.
Во время голосования премьер-министра доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.