Россияне подали около миллиона заявлений о голосовании по месту пребывания

На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области

На избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти один миллион заявлений о голосовании по месту пребывания подано на этих региональных выборах 9 сентября, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии. © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Памфилова призвала россиян пойти на выборы

"Сегодня без малого миллион заявлений. Это огромное количество заявлений", — сказал Булаев.

По его информации, всего поступило 922,7 тысячи таких заявлений. Из них через МФЦ заявления подали 200,4 тысячи человек, через ЕПГУ — 212,9 тысячи человек, а через избирательные комиссии — 509,4 тысячи.

"Я уверен, что чем дальше будет применяться (такая система), тем активнее будет использоваться нашими избирателями", — отметил он.

Лидерами по количеству заявлений стала Москва — 284,4 тысячи, Московская область — 96,4 тысячи, Самарская область — 53,7 тысячи, Нижегородская область — 43 тысячи заявлений.

В 2017 году при использовании этой системы было подано 201 тысяча заявлений о голосовании по месту фактического нахождения.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.