Кандидат от КПРФ Кумин проголосовал на выборах мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы, кандидат от КПРФ Вадим Кумин проголосовал на выборах столичного градоначальника, сообщили РИА Новости в штабе кандидата.

Кумин пришел отдать свой голос на участке номер 2290 на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность. Помимо Кумина, ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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