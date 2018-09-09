Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 10.00 составила 4,35%

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Подмосковье по состоянию на 10.00 составила 4,35%, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"На 10.00 явка в Московской области по системе ГАС "Выборы" составила 4,35%. Это цифра, которая заведена в систему ГАС "Выборы",- сказала Хаймурзина журналистам.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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