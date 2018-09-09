В ЦИК отметили уникальность российской системы наблюдения за голосованием

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Техническое оснащение выборов в России уникально, нигде в мире так широко не используют видеонаблюдение за голосованием, как в нашей стране, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Видео с участков в режиме онлайн — это уникальная вещь в мировой практике, когда в реальном режиме можно включить любой участок и посмотреть",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, такие технологии в мире потихонечку начинают получать распространение, но очень медленно. "Нет такого широкого применения, как в России. В некоторых странах во время выборов использовалось видеонаблюдение, но ни в одной стране нет настолько всеобъемлющей, технически совершенной законодательно регламентированной системы, которая смогла бы быть сравнима с российской",- отметила она.

Памфилова добавила, что ЦИК уже сейчас поставила перед собой новые задачи — ещё в большей степени упорядочить нормативную базу, все процедур, связанные с видеонаблюдением. Она пояснила, что, в том числе, речь идёт об использовании видеонаблюдения как доказательства тех или иных действий. "Мы развиваем это направление",- сказал глава ЦИК.

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