На выборах в Магаданской области проголосовали свыше 35% избирателей

Единый день голосования в 2018 году (96)

МАГАДАН, 9 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Свыше 35% избирателей Магаданской области проголосовали за 10 часов с начала выборов губернатора, это на 12% больше, чем аналогичный показатель на выборах в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.

В Магаданской области на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".

"Сейчас проголосовало 35,55% избирателей. В 2013 году на это время явка составила 27,25%. Лидер по явке по-прежнему Северо-Эвенский округ региона, там проголосовало почти 55% избирателей. В Магадане голосуют менее активно – на выборы пришло почти 32% избирателей. Предварительные результаты будут известны уже ночью. Сейчас мы надеемся, что за оставшиеся полтора часа придет еще достаточно большое количество жителей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на Колыме в списках избирателей 105,468 тысячи человек.

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