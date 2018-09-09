Избирательные комиссии в России помолодели, отметила Памфилова

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Средний возраст членов избирательных комиссий в России составляет 42 года, на региональном уровне в избиркомах больше мужчин, а на местах основная нагрузка выпадает на женщин, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ведомства.

"За последние годы помолодели комиссии, сейчас средний возраст членов избирательных комиссий всего 42 года, прямо как мальчишки и девчонки… Неизменным остаётся только общее число мужчин и женщин. Если в региональных комиссиях преобладают мужчины, то в территориальных комиссиях уже почти в два раза больше женщин, чем мужчин, а уж в участковых избирательных комиссиях, там численность женщин превышает количество мужчин в 4 раза", — рассказала она.

По мнению Памфиловой, такая пирамида четко отражает ситуацию в стране: "чем выше руководителя уровень, тем больше мужчин, а основную тяжесть работы на себя берут женщины".

Глава Центризбиркома отметила, что в 2016 году началась масштабная система перезагрузки избирательных комиссий, новые составы сформированы в 81 из 85 избиркомов РФ за 2016-2018 годы.

"Мы постоянно проводим глубокую работу, работу над ошибками, анализируем итоги прошедших кампаний. Смотрим, как отработали субъектовые комиссии, сколько было жалоб… Кадровое обновление комиссий — как залог высокого качества работы", — добавила Памфилова.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.