Более 283 тысяч москвичей захотели голосовать по месту нахождения

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 283 тысяч москвичей подали заявления для голосования на выборах мэра по месту нахождения, из них чуть менее половины — на дачных избирательных участках, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Итоги мобильного избирателя… более 283 тысяч москвичей, которые изъявили желание голосовать по месту нахождению", — сказал он журналистам.
Горбунов отметил, что 125,5 тысячи жителей из них подали заявления для голосования на дачных УИКах.
Он добавил, что система мобильного избирателя на выборах мэра в Москве оказалась более востребованной, чем на президентских выборах в марте.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами города действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.
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