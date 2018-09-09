Более 283 тысяч москвичей захотели голосовать по месту нахождения

Единый день голосования в 2018 году (96)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 283 тысяч москвичей подали заявления для голосования на выборах мэра по месту нахождения, из них чуть менее половины — на дачных избирательных участках, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Итоги мобильного избирателя… более 283 тысяч москвичей, которые изъявили желание голосовать по месту нахождению", — сказал он журналистам.

Горбунов отметил, что 125,5 тысячи жителей из них подали заявления для голосования на дачных УИКах.

Он добавил, что система мобильного избирателя на выборах мэра в Москве оказалась более востребованной, чем на президентских выборах в марте.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами города действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.