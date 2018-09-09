В Югре все избирательные участки открылись в штатном режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Все 710 избирательных участков в Ханты-Мансийском автономном округе открылись в штатном режиме на выборах 9 сентября, сообщил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

"Единый день голосования — время формировать наши органы власти. Важнейший день. На территории Югры в 8.00 все избирательные участки открылись в штатном режиме. Все 710, без происшествий… Что касается активности на выборах, наиболее интересующий всех вопрос — это явка на 10 часов, первое отчетное время, когда мы собираем такую информацию. В целом, она составила 5,64% по Югре на выборах губернатора Тюменской области", — рассказал журналистам Корнеев.

По его словам, необходимо учитывать, что в этот показатель входят результаты досрочного голосования — 1,74%. Среди досрочно проголосовавших — глава Югры Наталья Комарова.

"По сравнению с прошлыми выборами губернатора области показатели отличаются, тогда цифра была больше, но данные по досрочному голосованию были выше. Если вычесть досрочно проголосовавших, то в целом та же самая тенденция, те же значения", — пояснил он, подчеркнув, что жалоб и обращений по открытию избирательных участков не поступало.

Корнеев также уточнил, что на выборах в автономном округе заявлено 742 наблюдателя, при этом 90% жителей региона могут наблюдать за избирательным процессом в онлайн-режиме.

"То количество наблюдателей, которое я назвал, нетипично низкое, потому что для себя многие из них приняли решение, что они будут наблюдать в удобных для них условиях. То есть в домашних условиях, а не на участке, это очень удобно. По сути этим может заниматься любой человек, и сами мы эту технологию используем, чтобы смотреть за ситуацией на участках", — рассказал Корнеев.

Он также отметил, что обработка голосов благодаря использованию технологии QR будет проходить заметно быстрее, чем в обычном режиме. "Все участки оснащены необходимым оборудованием, которое позволяет использовать эту технологию", — добавил глава избиркома Югры.

Согласно действующему законодательству, жители Ханты-Мансийского автономного округа выбирают губернатора соседней Тюменской области.