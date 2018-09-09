Путин выразил уверенность в укреплении партнерства с Таджикистаном

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин высоко оценил состояние двусторонних отношений, которые основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения: интенсивный политический диалог между двумя странами, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и других сферах, а также конструктивное взаимодействие в решении актуальных региональных проблем.

"Путин выразил уверенность в дальнейшем всемерном укреплении союзничества и стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном на благо народов двух государств, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", — говорится в сообщении.