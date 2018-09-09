В Кузбассе явка на выборах к полудню превысила 27%

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. По данным на 12.00 (8.00 мск), более 561 тысячи избирателей Кемеровской области, или 27,97%, приняли участие в досрочных выборах губернатора, депутатов регионального парламента и ряде местных кампаний, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев.
По данным на сайте избиркома, на этих выборах жители Кемеровской области пока менее активны, чем на прошлом голосовании за губернатора в 2015 году (к этому часу явка составляла 37,99%) и на президентских выборах этой весной (к полудню 18 марта участки посетили 37,12% кузбасских избирателей).
Глава облизбиркома отметил, что в целом выборы в регионе проходят спокойно. "На горячую линию поступило 14 обращений, по ним проведены проверки, указанные факты не подтвердились… конкретно по нарушению процедуры голосования обращений не было", — уточнил Батырев и напомнил, что жалобы и вопросы сегодня принимают не только в избиркоме, но и в аппарате уполномоченного по правам человека и в региональной Общественной палате.
В единый день голосования на территории Кемеровской области открыто 1673 избирательных участка, проходит 45 избирательных кампаний различного уровня, в том числе очередные выборы в региональный Совет народных депутатов пятого созыва и досрочные выборы губернатора, назначенные после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Врио губернатора с 1 апреля назначен Сергей Цивилев, с марта работавший заместителем по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко ("Партия Роста"), Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Игорь Украинцев (ЛДПР) и Сергей Цивилев ("Единая Россия").
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