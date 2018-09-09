В Кузбассе явка на выборах к полудню превысила 27%

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. По данным на 12.00 (8.00 мск), более 561 тысячи избирателей Кемеровской области, или 27,97%, приняли участие в досрочных выборах губернатора, депутатов регионального парламента и ряде местных кампаний, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев.

"Численность у нас 2 007 014 избирателей, из них проголосовало на 12.00 (8.00 мск) 561 277 избирателей. Это примерно 27,97%. Активнее голосуют Прокопьевский городской округ, город Кемерово, Мыски, Краснобродский, Гурьевский (район)", — сообщил Батырев.

По данным на сайте избиркома, на этих выборах жители Кемеровской области пока менее активны, чем на прошлом голосовании за губернатора в 2015 году (к этому часу явка составляла 37,99%) и на президентских выборах этой весной (к полудню 18 марта участки посетили 37,12% кузбасских избирателей).

Глава облизбиркома отметил, что в целом выборы в регионе проходят спокойно. "На горячую линию поступило 14 обращений, по ним проведены проверки, указанные факты не подтвердились… конкретно по нарушению процедуры голосования обращений не было", — уточнил Батырев и напомнил, что жалобы и вопросы сегодня принимают не только в избиркоме, но и в аппарате уполномоченного по правам человека и в региональной Общественной палате.

В единый день голосования на территории Кемеровской области открыто 1673 избирательных участка, проходит 45 избирательных кампаний различного уровня, в том числе очередные выборы в региональный Совет народных депутатов пятого созыва и досрочные выборы губернатора, назначенные после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Врио губернатора с 1 апреля назначен Сергей Цивилев, с марта работавший заместителем по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

На пост главы Кемеровской области претендуют шесть кандидатов: Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко ("Партия Роста"), Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Игорь Украинцев (ЛДПР) и Сергей Цивилев ("Единая Россия").

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