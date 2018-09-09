Явка избирателей на выборах башкирского парламента выше, чем пять лет назад

УФА, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах в парламент в Башкирии на 10 часов утра (8.00 мск) превысила явку на предыдущих выборах депутатов Госсобрания, заявил журналистам председатель центральной избирательной комиссии республики Хайдар Валеев.

В Башкирии в единый день голосования жители выбирают 110 депутатов в местный парламент. Состав Госсобрания – Курултай Башкортостана обновится полностью. Половина из них избирается по одномандатным округам, половина по спискам 11 политических партий и самовыдвиженцы. На 110 мандатов претендуют более тысячи кандидатов. Кроме того, в регионе 9 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления. По данным республиканского ЦИК, в Башкирии зарегистрировано 3 миллиона 50 тысяч избирателей.

"На 10.00 утра (8.00 мск) явка на выборы составила 6,31%. Более активно голосуют жители Уфы и Кумертау. Так же в селах традиционно демонстрируют высокую явку. По сравнению с выборами депутатов в местный парламент, который проходил пять лет назад в 2013 году, сейчас явка выше. Тогда на это время явка составляла 5,17%. А на выборах президента страны в марте 2018 года явка утром была намного выше — 10,33%", — сообщил журналистам глава башкирской ЦИК

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.