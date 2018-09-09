Явка на выборах губернатора Алтая к полудню остается ниже, чем в 2014 году

Единый день голосования в 2018 году (71)

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Алтайского края остается ниже, чем в 2014 году, к полудню (8.00 мск) на участки пришли 18,48% избирателей, ниже всего активность — в городах региона, рассказали РИА Новости в избиркоме.

"На 12 часов дня проголосовали 353 847 тысяч человек, явка на участки составила 18,48%, традиционно лучше и активнее голосуют сельские районы Алтая, Барнаул традиционно голосует позже", — сказала в избиркоме.

По информации избиркома Алтайского края, в 2014 году к 12.00 в регионе проголосовали 31,6% избирателей, в абсолютном выражении это 572669 человек.

Президент Владимир Путин 30 мая 2018 года подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края, 47-летний Виктор Томенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы края.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании (АКЗС) Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета АКЗС Людмила Суслова, выдвинута от партии "Справедливая Россия", и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, выдвинутый от партии "Единая Россия".

В Алтайском крае работают 1797 избирательных участков, всего в регионе 1,8 миллиона избирателей.

По словам председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора 9 сентября не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой: "Мобильный избиратель".