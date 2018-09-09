На выборах главы Приморья явка к середине дня превысила 21%

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Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 местного времени (08.00 мск) составила 21,37%, что меньше явки в 2014 году, когда местные жители выбирали главу края, сообщила журналистам в воскресенье представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы края.

На предыдущих выборах губернатора в 2014 году, когда победил Владимир Миклушевский, на это время проголосовало 25,13% избирателей.

"По данным на 15.00, явка составила 21,37% — 312872", — сказала представитель избиркома.

По её словам, во Владивостоке явка превысила 13%.

Камаева отметила, что поступила ещё одна жалоба — по доставке избирателей в Шкотовском районе. По ее словам, эта жалоба и три другие, о которых сообщалось ранее — по доставке и подкупу избирателей — "пока не нашли подтверждения". Проводится проверка.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано около 1,456 миллиона избирателей.

В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

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