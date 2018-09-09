На выборах депутатов парламента Приангарья явка к полудню составила 9,78%

Единый день голосования в 2018 году (71)

ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на 12.00 (7.00 мск) составила 9,78%, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на 12:00 составила 9,78% (182 348 человек). На это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 7,18%", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказал на брифинге председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, высокую явка отмечается в трех районах региона – Боханском, Баяндаевском, Нукутском, низкая — в Братске и Усть-Илимске. В областном центре к полудню на избирательные участки пришли более 7% избирателей.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Приангарье, где проходят выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва и 162 муниципальные кампании, работают 1916 избирательных участков. В региональный парламент будет избрано 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали семь партий — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Родина" и Коммунистическая партия социальной справедливости. По информации облизбиркома, избирательным правом в Иркутской области обладают 1 859 573 человека.

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