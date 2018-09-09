На выборах омского губернатора за два часа проголосовали 7,63% избирателей

НОВОСИБИРСК, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Омской области в первые два часа с начала голосования составила 7,63%, на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2015 году на то же время явка была 4,65%.

"Явка на 10 часов (07.00 мск) составила 7,63%, город Омск (4,9%), область — 11,59%", — сообщил журналистам представитель облизбиркома.

Досрочные выборы губернатора Омской области проходят в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. В марте 2018 года Назаров стал сенатором от региона.

Омский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в губернаторы четырех человек. Это временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).

Всего в регионе 9 сентября запланировано проведение 29 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления 17 районов Омской области. Всего на территории региона сформировано 1744 избирательных участка, из них 451 в областном центре. Также будут работать 28 временных избирательных участков.

Из пяти округов Омска, два полностью оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), третий практически наполовину. Видеокамерами оснащены помещения всех 37 территориальных комиссий, а также 200 избирательных участков Омска. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Омской области составляет 1,531 миллиона человек, из которых в Омске — более 896 тысяч.

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