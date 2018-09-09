В Алтае проводят проверку о соцопросе в поддержку кандидата

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Алтайского края проводит проверку, а также обратилась с соответствующим заявлением в полицию об установлении организаторов проведенного телефонного опроса среди жителей региона и выяснении их намерении проголосовать на выборах за кандидата от "Единой России", рассказала в воскресенье РИА Новости председатель избиркома Ирина Акимова.

В последние дни перед выборами жителям Барнаула стали поступать телефонные звонки. Робот спрашивал, идет ли человек на выборы и будет ли голосовать за кандидата Виктора Томенко.

"Членами избиркома была проведена проверка об установлении организаторов роботизированного опроса в связи с упоминанием одного из кандидатов. Проверка показала, что кандидат (Виктор) Томенко и его команда не имеет отношение к организации данного опроса. С целью установления организаторов, мы обратились в ГУ МВД региона", — отметила Акимова.

В Алтайском крае проходят досрочные выборы губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 30 мая 2018 года освободил от должности прежнего главу региона Александра Карлина и назначил исполняющим обязанности 47-летнего Виктора Томенко, работавшего до этого в правительстве Красноярского края.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета Заксобрания Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").

В день выборов в Алтайском крае будут работать 1797 избирательных участков, камеры устанавливают на самых крупных участках, всего будет установлено 1630 камер: по две в каждой территориальной избирательной комиссии и по две на 741 участке. В помещении для голосования камеры будут направлены на урны для голосования и рабочие места членов участковых избирательных комиссий.

По данным председателя избирательной комиссии Алтайского края Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель". Всего в Алтайском крае 1,8 миллиона избирателей.

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