Явка на выборах в Кузбассе за первые два часа голосования составила 11,82%

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на территории Кемеровской области в единый день голосования, когда проходят досрочные выборы губернатора, депутатов регионального парламента и ряд местных кампаний, составила 11,82% за первые два часа после открытия участков, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Кузбасса.

"По состоянию на 10.00 (6.00 мск), явка на выборах в Кемеровской области составила 11,82%. На участки для голосования за первые два часа их работы пришли более 237,1 тысячи избирателей", — сообщили в избиркоме и уточнили, что в ряде городов и районов явка превысила 15%, а в отдельных территориях составила более 20%.

По данным избиркома, жители Кемеровской области пока менее активны, чем на прошлых выборах. Так, 18 марта 2018 года во время выборов президента России явка к этому часу составляла 14,56%, а на выборах губернатора 13 сентября 2015 года — 15,86%.

Сегодня на территории Кузбасса открыто 1673 избирательных участка, право голоса имеют более 2 миллионов жителей региона. В это воскресенье в области проходит 45 избирательных кампаний различного уровня, в том числе очередные выборы в региональный Совет народных депутатов пятого созыва и досрочные выборы губернатора, назначенные после того, как руководивший Кузбассом более 20 лет Аман Тулеев 1 апреля ушел в отставку по собственному желанию.

За пост главы Кемеровской области борются шесть кандидатов: секретарь кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Сергей Цивилев ("Единая Россия").