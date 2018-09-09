В Якутии из бюллетеней не вычеркнули снятую с выборов партию

ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Снятую с выборов политическую партию в Якутии не вычеркнули в бюллетенях одного из избирательных участков Якутска, сообщил журналистам заместителя председателя республиканской ЦИК Иван Андросов.

Нарушение обнаружил член ЦИК спустя полчаса после открытия избирательного участка №787/99 в здании Дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Якутске. В бюллетенях не была вычеркнута снятая с выборов Партия "За справедливость". Как выяснилось, председатель участковой избирательной комиссии посчитала, что если в КОИБах запрограммировано не считать эту партию, то и вычеркивать ее в бюллетенях необязательно. После звонка в окружную избирательную комиссию, где ей разъяснили, что она ошибается, на участке начали вычеркивать партию.

"Было замечено, что в бюллетенях не вычеркивалась отстраненная от выборов решением суда партия "За справедливость". Но эта ошибка была устранена уже к 8:15. Кто сколько проголосовал — будет известно после вскрытия урны", — поделился Андросов.

В ЦИК Якутии отметили, что все мероприятия по устранению данной ошибки были проведены в присутствии членов участковой избирательной комиссии и членов мониторинга от общественных советов республики.