В Приамурье явка на выборы губернатора пока ниже, чем в 2015 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Амурской области продолжает быть ниже, чем в 2015 году, к полудню на участки пришли почти 13% избирателей, ниже всего активность в Благовещенске, рассказали журналистам в избиркоме Приамурья.

"На 12 часов дня проголосовали 80 тысяч 640 человек, явка на участки составила 12,99%, меньше всего явка в Благовещенске, к полудню — 8,34%, Благовещенск традиционно голосует позже. Лучше всего голосуют в Шимановском, Тындинском и Свободненском районах", — сказала журналистам руководитель информационного центра избирательной комиссии Амурской области Наталья Попова.

В Приамурье в воскресенье проходят досрочные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Госдумы. На должность главы региона претендуют врио губернатора Василий Орлов, Наталья Глазкова ("За женщин России"), Сергей Левицкий ("Справедливая Россия") и Татьяна Ракутина (КПРФ).

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, Орлов вместе с супругой уже проголосовали на выборах в Благовещенске. Врио губернатора региона признался, что ночью перед выборами "отлично спал". "Вчера был день тишины, успел отдохнуть и выспаться", — цитирует его пресс-служба.

За голоса избирателей и кресло в Госдуме в Приамурье борются Андрей Кузьмин от ЛДПР, Галина Никишина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Татьяна Ракутина от КПРФ, справедливоросс Кирилл Зимин и Геннадий Гамза ("Коммунисты России"). Всего 9 сентября в регионе финишируют 30 избирательных кампаний.

Попова рассказала об особенностях досрочного голосования на примере села Кухтерин Луг Шимановского района Приамурья.

"У них голосование уже несколько лет проходит накануне выборов, коррективы в график вносит река. Чтобы специалистам не пришлось переплавляться по ней ночью, доставляя результаты голосования в Благовещенск, голосование прошло в субботу, с 8 утра до 20.00 вечера, результаты в систему будут заводить в воскресенье, после закрытия всех участков в Приамурье", — уточнила Попова. В Кухтерин Луг 214 избирателей, на избирательный участок пришли 144 человека.

Всего свой выбор в воскресенье должны сделать 620 тысяч 750 жителей Приамурья. Досрочно проголосовали 2033 человека.

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