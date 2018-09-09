Единый день голосования. Онлайн-репортаж

Голосование началось в регионах, которые живут по московскому времени.

Помимо Москвы и области, в Центральном федеральном округе в восемь утра заработали участки во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а в Приволжском федеральном округе — в Нижегородской области. Если говорить о регионах Северо-Западного федерального округа, в это же время голосование началось в Архангельской и Псковской областях, а также Ненецком автономном округе. Старт выборам был дан и в двух регионах Южного федерального округа — Ростовской области и Калмыкии.