Единый день голосования. Онлайн-репортаж

- 08:16
На участке в Истринском районе Подмосковья проголосовала глава ЦИК Элла Памфилова.
- 08:11
Открылись участки в центральной России
Голосование началось в регионах, которые живут по московскому времени.
Помимо Москвы и области, в Центральном федеральном округе в восемь утра заработали участки во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а в Приволжском федеральном округе — в Нижегородской области. Если говорить о регионах Северо-Западного федерального округа, в это же время голосование началось в Архангельской и Псковской областях, а также Ненецком автономном округе. Старт выборам был дан и в двух регионах Южного федерального округа — Ростовской области и Калмыкии.
- 08:01
- 08:10
За ходом голосования можно наблюдать на портале трансляции видеоизображения с избирательных участков nashvybor2018.ru.
- 08:10
По информации ЦИК России, регистрацию на выборах глав регионов прошли почти 60% выдвинутых кандидатов. Выдвигались 172 кандидата: 147 из них - от 34 партий, 25 - самовыдвиженцы. В борьбе за губернаторские кресла в 22 регионах продолжают участвовать 102 кандидата от 16 партий и три самовыдвиженца.
- 07:59
В России проходит единый день голосования
Сегодня россияне, в частности, выберут глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 80 субъектах Российской Федерации пройдут более 4500 выборов и местных референдумов, а в семи одномандатных избирательных округах –дополнительные выборы депутатов Государственной Думы. pic.twitter.com/3S3tXQOGTi— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2018 г.