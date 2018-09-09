Явка на выборах в Красноярском крае к 10 утра составила около 4%

КРАСНОЯРСК, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Красноярском крае на 10.00 (6.00 мск) составляет около 4%, что несколько ниже, чем во время выборов главы региона в 2014 году, сообщил журналистам в Красноярске глава избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

"На 10 часов (6.00 мск) проголосовало 3,84 %, это 78145 избирателей. Для сравнения — на выборах в горсовет Красноярска 8 сентября 2013 года проголосовало на это время 1,3%. Если сравнивать с выборами губернатора 14 сентября, там проголосовало на это время 4,57%", — сказал Подушкин.

По его словам, нарушений на выборах губернатора не зафиксировано. По данным краевой избирательной комиссии, досрочно в труднодоступных и отдаленных территориях проголосовало 3300 избирателей, что составляет 0,16% от общего количества избирателей. Всего в крае 2034655 избирателей.

На пост главы края претендуют действующий врио губернатора Александр Усс от "Единой России", Александр Лымпио ("Справедливая Россия") и Егор Бондаренко (ЛДПР). Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе участвовать в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

Всего на территории Красноярского края в единый день голосования в 27 муниципальных районах и трех городских округах проходит 70 избирательных кампаний, в том числе по выборам муниципальных депутатов и глав сельских поселений.

В Красноярске на выборах работает 387 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). Видеонаблюдение ведется в 829 помещениях избирательных комиссий края. Всего в день выборов в крае работает 2174 избирательных участка, в том числе 26 — в местах временного пребывания избирателей, в том числе в следственных изоляторах больницах, в аэропорту и на железнодорожном вокзале.