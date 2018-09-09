Явка на выборах в Новосибирской области составила около 2,7% за два часа

НОВОСИБИРСК, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области в первые два часа с начала голосования составила 2,69%, на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2014 году на то же время явка была 5,55%.

"По состоянию на 10.00 (06.00 мск) явка избирателей составила 2,69% голосов. Проголосовало 57128 избирателей", — сообщила журналистам председатель облизбиркома Ольга Благо. Она обратила внимание, что на предыдущих выборах было досрочное голосование и поэтому его данные автоматически добавлялись к первым данным по явке.

Глава облизбиркома отметила, что все 2002 избирательных участка открылись в штатном режиме, на 354 из них работают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Видеонаблюдение в полном объеме работает на 866 избирательных участках. "Голосование проходит спокойно, каких-либо заявлений о нарушениях в избирательную комиссию не поступало", — сказала Благо.

В Новосибирской области проходят досрочные выборы губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

На пост главы региона претендуют: Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс"), Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

По данным главы облизбиркома, более 37,5 тысячи избирателей Новосибирской области подали заявления о голосовании на выборах губернатора не на своих участках, а по месту временного нахождения. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Новосибирской области — 2,133 миллиона человек. В регионе также проходят выборы местных депутатов.