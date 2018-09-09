Явка избирателей в Хакасии к 10 утра превысила 4%

Единый день голосования в 2018 году (51)

КРАСНОЯРСК, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Хакасии на выборах главы республики на 10.00 местного времени составила 4,33%, что почти на 1% выше явки на выборах губернатора в 2013 году, сообщила РИА Новости представитель избиркома республики.

В 2013 году явка избирателей на выборах главы республики Хакасия и депутатов республиканского парламента (Верховного совета) по данным на 10.00 местного времени (06.00 мск) составила 3,51%.

"Явка на 10.00 составила 4,33%, что составляет 16 тысяч 490 человек. Каких-либо жалоб на процесс голосования не поступало", — сказала собеседница агентства.

В Хакасии выбирают главу республики. Это единственный сибирский регион, где выборы главы пройдут в плановом порядке по истечении пятилетнего срока нахождения на посту действующего главы республики.

Помимо главы жители Хакасии будут также выбирать депутатов Верховного совета республики, главу Абакана, депутатов горсовета, а также главу Саяногорска. Кроме того, пройдет ряд досрочных и дополнительных выборов в районах на пост глав сельсоветов, поссоветов, местных органов представительной власти.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.