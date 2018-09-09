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Политика

В Самарской и Ульяновской областях открылись избирательные участки

Сюжет:
Единый день голосования в 2018 году (51)
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САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Самарской и Ульяновской областях.

Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Явка избирателей на Чукотке к середине дня составила 44,72%

Жители Самарской области в единый день голосования выберут главу региона, на этот пост претендуют шесть человек. Кандидатами на должность губернатора являются врио главы региона Самарской области Дмитрий Азаров ("Единая Россия"), заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР), лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин и первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин.

Также облизбирком ранее зарегистрировал Виталия Кирсанова от "Коммунистов России" и Галину Баранову от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Как рассказали РИА Новости в избиркоме региона, на территории Самарской области образовано 1783 участка, в списках избирателей – 2 миллиона 400 тысяч 947 человек.

Избиратель во время голосования на выборах. Архивное фото
© РИА Новости
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В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки
В Ульяновской области в воскресенье пройдут выборы депутатов регионального парламента. Ранее избирком области зарегистрировал списки кандидатов от девяти партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Коммунистическая партия социальной справедливости" (КПСС), "Коммунисты России", "Родина", "Патриоты России" и "Гражданская платформа". Кроме того, 84 кандидата претендуют на кресла в заксобрании Ульяновской области по одномандатным округам.

Представитель избиркома региона сообщила РИА Новости, что на территории Ульяновской области образовано 984 избирательных участка, численность избирателей в регионе составляет 1 миллион 7 тысяч 316 человек.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Единый день голосования в России
© Инфографика
Единый день голосования в России

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