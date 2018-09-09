В Самарской и Ульяновской областях открылись избирательные участки

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Самарской и Ульяновской областях.
Жители Самарской области в единый день голосования выберут главу региона, на этот пост претендуют шесть человек. Кандидатами на должность губернатора являются врио главы региона Самарской области Дмитрий Азаров ("Единая Россия"), заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР), лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин и первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин.
Также облизбирком ранее зарегистрировал Виталия Кирсанова от "Коммунистов России" и Галину Баранову от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
Как рассказали РИА Новости в избиркоме региона, на территории Самарской области образовано 1783 участка, в списках избирателей – 2 миллиона 400 тысяч 947 человек.
Представитель избиркома региона сообщила РИА Новости, что на территории Ульяновской области образовано 984 избирательных участка, численность избирателей в регионе составляет 1 миллион 7 тысяч 316 человек.
Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.
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