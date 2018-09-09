Явка избирателей на Чукотке к середине дня составила 44,72%

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Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

АНАДЫРЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора региона к 15.00 составила 44,72%, что меньше явки к этому часу на выборах главы АО в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель окружного избиркома.

Традиционно регион показывает высокую явку на выборах. Явка избирателей на Чукотке на выборах губернатора в 2013 году, по данным на 15.00 местного времени (06.00 мск), составила 50,45%,

"На 15.00 проголосовало 13343 человека, это 44,72% избирателей", — сказал собеседник агентства.

На кресло губернатора на нынешних выборах претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ на выборы идет Владимир Гальцов, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.