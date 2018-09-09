В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Тюменской области, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, где в воскресенье в единый день голосования проходят выборы главы региона, сообщил РИА Новости председатель областного избиркома Игорь Халин.

"Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (06.00 мск). В общей сложности в регионах 2002 участка", — сказал собеседник агентства.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата, зарегистрированных избиркомом: координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ – Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.