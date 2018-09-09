Явка избирателей в Якутии к 10 утра составила 6,66%

Единый день голосования в 2018 году (38)

ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. В Якутии на 10.00 (04.00 мск) проголосовали 41 603 избирателей, что составляет 6,66%, сообщили в региональном центризбиркоме.

В единый день голосования в республике проходят многоуровневые выборы — досрочные выборы главы Якутии, народных депутатов республики шестого созыва и 101 избирательная кампания муниципального уровня, в том числе выборы мэра города Якутска и Якутской городской думы.

Всего, по данным избирательной комиссии, в республике проживает 624 210 избирателей.

"По данным ЦИК Республики Саха (Якутия) из общего количества избирателей на 10.00 часов утра, проголосовали 41 603 избирателя, что составляет 6,66%", — отметили в ЦИК.

Хорошие показатели по явке избирателей показывают северные и арктические районы: Анабарский, Оленекский, Жиганский, Эвено-Бытантайский.

В городе Якутске на 10.00 часов проголосовали 6,5 тысяч избирателей, что составляет чуть более 3% от общего количества избирателей.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.