Явка на выборах главы Приморья к полудню составила более 12%

Единый день голосования в 2018 году (38)

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Приморского края на 12.00 местного времени (05.00 мск) составила 12,62%, что в среднем на 4% меньше явки в 2014 году, когда местные жители выбирали главу края, сообщил в воскресенье журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы края.

На предыдущих выборах губернатора в 2014 году, когда победил Владимир Миклушевский, на это время проголосовало 16,35% избирателей.

"На 12.00 явка составила 12,62 %, в абсолютном выражении 184758… К сожалению, явка ниже (чем в 2014 году — ред), будем надеяться, что до конца голосования она повысится", — сказала представитель избиркома.

Она отметила, что к двум утренним жалобам добавилась ещё одна, она касается якобы незаконной доставки избирателей в Первореченском районе Владивостока. Жалоба передана правоохранителям.

Как рассказала журналистам во время прямого включения представитель избирательной комиссии Тернейского района, где из-за паводка введен режим ЧС, Елена Старченко, подтопления влияют на избирателей с моральной точки зрения.

"Да, конечно (влияют). Наверное, с моральной точки зрения, скорее всего. Но, несмотря на это, люди идут на участки, все участки работают в своем режиме, ко всем участкам есть подъезд, кроме одно — Кема, но у нас вовремя было завезено туда оборудование, бюллетени, поэтому участок работает, уже открыт туда проезд — можно проехать туда на больших машинах. Поэтому все участки работают", — сказала Старченко.

По ее словам, несмотря на то, что люди отрезаны паводком, "они идут гораздо больше, чем шли когда была хорошая погода. Они на участке активизировались".

Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано около 1,456 миллиона избирателей.

В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).