Явка на выборах губернатора в Приамурье составляет 5,14% за первые два часа

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Явка на досрочные выборы губернатора за первые два часа голосования в Амурской области ниже, чем в 2015 году, к 10 утра (04. 00 мск) на участки пришли только 5,14% избирателей, в 2015 году на это время свой выбор сделали 6,55% избирателей, рассказали журналистам в избиркоме Приамурья.

"В Приамурье открылись все 753 участка для голосования. На 10 утра явка составила 5,14%. Хуже всего голосует город Благовещенск (областной центр Приамурья) здесь на участки пришли 2,62% избирателей. В лидерах Шимановский и Тындинский районы",- рассказал журналистам член избирательной комиссии Приамурья с правом решающего голоса Владимир Андреев.

В Шимановском районе за первые два часа работы участков проголосовали 20,09% избирателей, в Тындинском — 16,30%.

"Традиционно в сельской местности более активные избиратели, они раньше просыпаются и раньше отправляются на участки",- заметил Андреев.

В 2015 году в это время сельские территории также показывали наибольшую активность, в лидерах по явке также был Шимановский район, а также Свободненский и Ромненский районы.

В Приамурье в воскресенье проходят досрочные выборы губернатора, а также в дополнительные выборы депутата Государственной Думы.

Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Кроме Орлова в бюллетене еще три кандидата: Наталья Глазкова (Народная партия "За женщин России"), справедливоросс Сергей Левицкий и Татьяна Ракутина от КПРФ.

Бороться за голоса избирателей и кресло в Госдуме в Приамурье будут Андрей Кузьмин от ЛДПР, Галина Никишина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Татьяна Ракутина от КПРФ, справедливоросс Кирилл Зимин и Геннадий Гамза ("Коммунисты России"). Всего 9 сентября в регионе финишируют 30 избирательных кампаний.

В городах Тында и Зея проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области.

Всего свой выбор в воскресенье должны сделать 620 тысяч 750 жителей Приамурья. Досрочно проголосовали 2033 человека. Для досрочного голосования охотников, эвенков родовых общин, метеорологов в области задействовали вертолет, УРАЛ и УАЗ, а чтобы доставить бюллетени.