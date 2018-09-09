В Омской области открылись избирательные участки

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки в 08.00 местного времени (05.00 мск) открылись в единственном российском регионе с часовым поясом МСК+3 – Омской области, где в воскресенье выбирают губернатора.

Досрочные выборы губернатора Омской области проходят в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. В марте 2018 года Назаров стал сенатором от региона.

Всего в регионе 9 сентября запланировано проведение 29 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления 17 районов Омской области. Всего на территории региона сформировано 1744 избирательных участка, из них 451 в областном центре. Также будут работать 28 временных избирательных участков.

В единый день голосования охрану правопорядка будут обеспечивать 2700 полицейских. Они будут нести службу в близлежащем к участкам жилом секторе, на подходах и непосредственно на избирательных участках, с использованием арочных и ручных металлодетекторов. Из пяти округов города, два полностью оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), третий практически наполовину. Для голосования не по месту прописки подали заявления более 24 тысяч омичей. Видеокамерами оснащены помещения всех 37 территориальных комиссий, а также 200 избирательных участков Омска.

Омский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в губернаторы четырех человек. Это временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).

По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Омской области составляет 1,531 миллиона человек из которых в Омске – более 896 тысяч.