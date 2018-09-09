На выборах в Хабаровском крае проголосовали более 6% избирателей к 10 утра

Единый день голосования в 2018 году (32)

ХАБАРОВСК, 9 сен — РИА Новости. Более 6% избирателей Хабаровского края, где проходят выборы главы региона, к 10 утра (03.00 мск) приняли участие в голосовании, что на 1,4% больше, чем на выборах в 2013 году, сообщает крайизбирком.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходят выборы губернатора, жители Хабаровска выбирают мэра города, кроме того, в районах проходят выборы депутатов и глав местного самоуправления.

"Явка избирателей на 10 утра составила 6,19%, проголосовали более 60,5 тысячи человек", — говорится в сообщении.

В 2013 году в Хабаровском крае к 10.00 проголосовали 4,81% избирателей. Прошлые выборы глав региона и города проходили в сентябре 2013 года – в период самого мощного за всю историю наблюдений наводнения на Амуре.

Также сообщается, что на выборах мэра Хабаровска к 10 утра проголосовали 4,3% избирателей или более 18,5 тысячи хабаровчан.

По данным крайизбиркома, всего в Хабаровском крае более 978,97 тысячи избирателей. В воскресенье открылись 783 избирательных участка. Кроме того, на десять избирательных участках — на судах и в отдаленных районах проголосовали досрочно.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.