В Приангарье открылись избирательные участки

Единый день голосования в 2018 году (32)

ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в 08.00 (03.00 мск) в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-служба регионального избиркома.

"Девятого сентября в Приангарье, где проходят выборы депутатов законодательного собрания третьего созыва, в 08.00 (03.00 мск) открылись 1916 участков избирательных участков", — говорится в сообщении.

Организацией и проведением выборов в регионе занимаются 45 территориальных избирательных комиссий, три сформированные окружные комиссии, 1916 участковых комиссий, в том числе 22 – в местах временного пребывания избирателей. В помещениях 310 участковых комиссий в крупных городах области ведется видеонаблюдение. В городах Иркутске и Ангарске установлены 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В Иркутской области 92% участковых комиссий сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом.

Заксобрание Приангарья избирается по смешанной системе: 22 депутата будут избраны в парламент по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали семь партий — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Родина" и Коммунистическая партия социальной справедливости.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>