В пяти сибирских регионах начались губернаторские выборы

НОВОСИБИРСК/КРАСНОЯРСК/КЕМЕРОВО/БАРНАУЛ, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах губернатора открылись в воскресенье в 08.00 местного времени (04.00 мск) в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Красноярский край



В Красноярском крае состоятся досрочные выборы губернатора. Они были назначены после того, как экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя Законодательного собрания региона Александра Усса врио главы региона.

На пост главы края помимо Усса претендуют Александр Лымпио ("Справедливая Россия") и Егор Бондаренко (ЛДПР). Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе участвовать в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

По данным крайизбиркома на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составляет 2,040 миллиона человек. По состоянию на 6 сентября в территориальные и участковые избирательные комиссии, а также в МФЦ было подано почти 11 тысяч заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения. Еще более 5 тысяч заявлений поступило через портал "Госуслуги".

В Красноярске на выборах будет работать 387 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). Видеонаблюдение будет вестись в 829 помещениях избирательных комиссий края. Всего в день выборов в крае будут работать 2174 избирательных участка, в том числе 26 — в местах временного пребывания избирателей, в том числе в следственных изоляторах больницах, в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Всего на территории Красноярского края в единый день голосования в 27 муниципальных районах и трех городских округах будут проходить 70 избирательных кампаний, в том числе по выборам муниципальных депутатов и глав сельских поселений.

Хакасия

В Хакасии состоятся выборы главы республики. Это единственный сибирский регион, где выборы главы пройдут в плановом порядке по истечении пятилетнего срока нахождения на посту действующего главы республики. Действующий глава Виктор Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

На пост главы региона кроме Зимина ("Единая Россия") претендует Андрей Филягин ("Справедливая Россия"), Александр Мяхар ("Партия роста") и Валентин Коновалов (КПРФ).

Всего на территории республики 9 сентября будет работать 388 участков, в том числе три временных – в Абакане на территории больницы и СИЗО, и в больнице города Саяногорска.

По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на 19 участках в Абакане. В Черногорске на 13 участках будут работать комплексы электронного голосования (КЭГ). В 13 территориальных комиссиях будет организовано видеонаблюдение – будет вестись съемка момента приема бюллетеней от участковых комиссий. Кроме того, видеонаблюдение будет организовано на 60 участках в Абакане. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составляет 382,032 тысячи человек.

В избиркоме сообщили, что 9 сентября жители Хакасии будут также выбирать депутатов Верховного совета республики, главу Абакана, депутатов горсовета, а также главу Саяногорска. Кроме того, пройдет ряд досрочных и дополнительных выборов в районах на пост глав сельсоветов, поссоветов, местных органов представительной власти.

Новосибирская область



В Новосибирской области состоятся досрочные выбора губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

На пост главы региона претендуют: врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс"), Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

Всего на территории региона в день выборов будет работать 2002 избирательных участка, из которых 16 в местах временного пребывания, в том числе один участок в новосибирском СИЗО №1. Всего в организации выборов будет задействовано более 15,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий.

По данным главы облизбиркома Ольги Благо, более 22 тысяч избирателей Новосибирской области подали заявления о голосовании на выборах губернатора не на своих участках, а по месту временного нахождения.

В Новосибирской области комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут задействованы на 354 избирательных участках в шести районах Новосибирска и городе Обь. Видеонаблюдением на выборах будет охвачено 74% всех избирателей Новосибирской области. Видеокамерами оснастили 866 помещений для голосования и все 44 территориальные избирательные комиссии. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в Новосибирской области — 2,133 миллиона человек. В регионе кроме губернатора пройдут выборы местных депутатов разных уровней.

Кузбасс

Выборы губернатора Кемеровской области должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля этого года он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора решением президента РФ Владимира Путина был назначен Сергей Цивилев, который в марте прибыл в Кузбасс на должность замглавы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

На пост главы Кузбасса претендуют: врио губернатора области Сергей Цивилев ("Единая Россия"), секретарь кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).

В Кузбассе 9 сентября также состоятся выборы в областной парламент – Совет народных депутатов Кемеровской области. Всего в этот день в регионе пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено свыше 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, а также предстоит выбрать мэра Новокузнецка. Голосование будет проходить на 2349 избирательных участках. В списках избирателей значатся более 2 миллионов жителей области.

По данным кузбасского главка МВД, охранять общественный порядок и избирательные участки в день голосования будут 6,7 тысячи человек, в том числе более 4,2 тысячи полицейских. Помогать им будут свыше 900 сотрудников транспортной полиции, Росгвардии, ГУФСИН, МЧС, а также около 1,6 тысячи представителей добровольных народных дружин, работников частных охранных организаций и казаков.

На избирательных участках жителей Кузбасса по традиции ждет обширная культурная программа, торговые ряды, бесплатные консультации медиков и других специалистов, фотозоны, различные конкурсы и акции с призами и подарками.

Алтайский край



В Алтайском крае состоятся досрочные выбора губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 30 мая 2018 года освободил от должности прежнего главу региона Александра Карлина и назначил исполняющим обязанности 47-летнего Виктора Томенко, работавшего до этого в правительстве Красноярского края.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут "Партией роста", руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Владимир Семенов, зампредседателя экономического комитета Заксобрания Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").

В день выборов в Алтайском крае будут работать 1797 избирательных участков, камеры устанавливают на самых крупных участках, всего будет установлено 1630 камер: по две в каждой территориальной избирательной комиссии и по две на 741 участке. В помещении для голосования камеры будут направлены на урны для голосования и рабочие места членов участковых избирательных комиссий.

По данным председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель". Всего в Алтайском крае 1,8 миллиона избирателей.

Всего в Сибирском федеральном округе 9 сентября гражданам предстоит избрать высших должностных лиц шести регионов, депутатов органов законодательной власти пяти регионов, а также мэров Абакана и Томска, депутатов городских советов городов Кызыла, Абакана и Красноярска. Единый день голосования станет для округа самым масштабным за все годы его проведения. На территории регионов Сибири пройдет почти третья часть выборов, объявленных в регионах России и их административных центрах.