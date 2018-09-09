Явка на выборах главы Приморья за первые два часа составила чуть более 4,5%

Единый день голосования в 2018 году (32)

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Приморского края на 10.00 местного времени (03.00 мск) составила 4,68%, что меньше явки в 2014 году, сообщила журналистам в воскресенье представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы края.

На предыдущих выборах губернатора в 2014 году, когда победил Владимир Миклушевский, на это время проголосовало 9,56% избирателей.

"На 10.00 явка составила 4,68 % —64617 человек", — сказала представитель избиркома.

По ее словам, поступило 2 жалобы, они направлены в правоохранительные органы для разбирательств. Жалобы касаются якобы нарушения избирательного законодательства: по словам представителей КПРФ, был замечен подвоз избирателей и подкуп.

Она отметила, что, несмотря на паводок в регионе, проблем с голосованием в крае нет.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано около 1,456 миллиона избирателей.

В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).